В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались еще 9 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, в Красноярском крае подтвердились еще 106 случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число диагнозов COVID-19 в регионе составило 71 334. Темп прироста заболеваемости за сутки, по данным краевого Роспотребнадзора, составляет 0,2%.

Излечились от коронавируса за сутки еще 95 пациентов. За все время в Красноярском крае выздоровели и выписались из больниц 65 689 человек.

Число летальных случаев постепенно снижается. Впервые за долгое время их меньше 10. Так, за сутки жертвами коронавируса в Красноярском крае стали еще 9 человек. С начала пандемии от ковида скончались 3 588 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 15 910 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 091 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 647 581, из них за последние сутки 3904, - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора Красноярского края.