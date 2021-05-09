В Красноярске проходит онлайн-акция «Бессмертный полк» Фото: ИВАНОВА Диана

Трансляция «Бессмертного полка» в Красноярске началась немного раньше назначенного времени. Вместо запланированных 15:00 часов, она стартовала примерно в 14:40 часов. В 2021 году «Бессмертный полк» в Красноярске проходит режиме онлайн, как и по всей России.

В Красноярске проходит онлайн-акция «Бессмертный полк» Фото: ИВАНОВА Диана

Акцию показывают на четырех экранах: на БКЗ, Доме дружбы народов, Красноярском техникуме сварочных технологий и энергетики, а также на площади 50 лет Победы. Кроме того, трансляцию можно смотреть онлайн, не выходя из дома на официальном сайте мероприятия и на сайте «КП-Красноярск». Продлится акция 2,5 часа.

Отметим, что никаких столпотворений на улицах города у экранов не наблюдается.

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