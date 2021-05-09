В Красноярске в День Победы открылся сезон фонтанов Фото: ИВАНОВА Диана

В городе официально открыли сезон фонтанов. По традиции это случилось День Победы. Работы по расконсервации начались еще в апреле. Тогда рабочие начали очищать чаши фонтанов от мусора, чистить трубопроводы и механизмы, как речных фонтанов, так и городских.

5 мая фонтаны из Енисея были запущены тестовом режиме. И вот спустя два месяца летние водные украшения заработали в полную силу.

Фото: ИВАНОВА Диана

Напомним, что речные фонтаны заработали в Красноярске 2013 году к 90-летию красноярского водопровода, однако после запуска в Новый год 2004 их законсервировали, а вновь открыли спустя 15 лет.

Однако в 2021 году не обошлось без потерь. Так, не будет запущен фонтан «Реки Сибири» на Театральной площади. Его ждет реконструкция и сейчас идет разработка проектной документации.

Фото: ИВАНОВА Диана

Остальные сооружения будут радовать красноярцев традиционно в штатном режиме – до осени. В 2020 году сезон фонтанов Красноярске завершился 29 сентября.