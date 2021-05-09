В центре Красноярска археологи обнаружили тысячу древних артефактов

Фото: АНО "Археологическое исследование Сибири"

Более тысячи артефактов эпохи палеолита археологи обнаружили во время раскопок в зоне строительства пешеходного моста в самом центре Красноярска – на улице Карла Маркса. Об этом рассказал представитель компании «Красноярская геоархеология» Александр Барков.

Исследователь рассказал, что была обнаружена стоянка древних людей. По предварительным данным, привалу около 16 тысяч лет. Ученые обнаружили каменные и деревянные артефакты, кострища, орудия из камня и костей животных – около 1 тысячи единиц. А также останки животных.

В числе находок также предметы искусства, различные орудия охоты, труда и быта. Ученый отметил, что на месте обнаружения стоянки может быть целый комплекс привалов племен древних красноярцев.

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