Красноярский ФК «Енисей» уступил «Томи» в матче 41 тура ФНЛ Фото: Мария ЛЕНЦ

«Енисей» неудачно провел выезд в Томске, уступив местной «Томи» со счетом 1:0. Хозяева открыли счет уже на 2 минуте, усилиями Косарева. Все оставшееся время игровым преимуществом владела красноярская команда, но реализовать его в голы не удалось. Добавим, что в составе «Енисея» на прошедшем матче не было ведущих нападающих – Анзора Саная и Хуана Лескано, что сказалось на атакующей мощи команды.

Так или иначе, поражение мало что значило для «Енисея». Команда закрепилась в середине турнирной таблицы. Ей не грозит ни вылет из турнира, ни повышение в классе. Для «Томи» же эта победа оказалась важнее. Томская дружина окончательно оторвалась от зоны вылета и сейчас с 40 очками занимает 18 место. На счету красноярцев 60 очков и 10 место.

Заключительный матч сезона ФНЛ «Енисей» проведет на домашнем поле с омским «Иртышом» 15 мая.

- В Томск на матч 41 тура Олимп-Первенства ФНЛ отправилась представительная делегация из Красноярска. Часть болельщиков приехали на автобусе, который клуб организовал бесплатно, а вместе с командой в самолет руководство «Енисея» пригласило болельщиков-колясочников, - добавили в пресс-службе «Енисея».