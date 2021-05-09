В Красноярске память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания

Фото: правительство Красноярского края

9 мая у мемориала Победы состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню. В мероприятии приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс, первый зампред Законодательного Собрания края Сергей Попов, депутаты Госдумы и краевого парламента, представители правительства, краевого духовенства, участники ветеранских, общественных и молодежных организаций города и региона.

Память о героях, погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания и трехкратным ружейным залпом. А губернатор Красноярского края выступил с речью:

- Этот святой для нас день – 9 Мая 1945 года – навсегда останется олицетворением героического подвига нашего народа, напоминанием о неисчислимых жертвах, которые понес наш народ на этой войне, и символом ратного подвига советского солдата. В этот праздничный день мы склоняем головы перед памятью ушедших. Желаем добра, здоровья и долгих лет жизни нашим ветеранам, желаем друг другу, всем жителям нашего огромного края и необъятной России мирного неба над головой.

В завершении мероприятия оркестр исполнил гимн Российской Федерации.