В Красноярске на оптовых базах нашли среднеазиатские овощи без маркировки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на оптовых базах побывали с рейдом представители регионального управления Росельхознадзора. Такие проверки проводятся регулярно, специалистов интересуют все категории продуктов, поступающих на стол красноярцев, будь то готовые изделия, полуфабрикаты, фрукты, напитки.

На сей раз нашли нарушения при ввозе овощей из стран Средней Азии. При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля досмотрено 570 тонн продукции (это 30 автомобилей) – томаты, огурцы, лук репчатый, капуста белокочанная и прочее. Документы на них были оформлены неправильно, не была указана маркировка. Нарушением было и то, что получатель груза не сообщил о нем в Россельхознадзор.

Поскольку овощи выращены в Казахстане и Кыргызстане, вся эта продукция – подкарантинная, получатели должны были уведомить Росельхознадзор о ее поступлении, а они этого не сделали. В результаты нарушители были оштрафованы, а овощи можно будет реализовать только после прохождения карантина.