В Красноярском крае внучка несколько месяцев обкрадывала родного деда Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ужуре полицейские задержали 26 летнюю девушку, которую подозревают в краже денег с банковской карты 68-летнего пенсионера. В настоящее время судом ей определена мера пресечения в виде подписки о невыезде, на нее завели уголовное по статье «Кража», по которой ей грозит максимально до 6 лет лишения свободы.

Подробности истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Началось все с того, что житель Ужура заметил, как у него начали пропадать деньги с банковской карты. Каждый месяц понемногу. Но куда? Обратился в банк, ему сообщили, что происходит списание. А вот кто это делает – установили в полиции, когда мужчина написал заявление.

Выяснилось, что подозреваемая получила доступ к электронному банковскому счету родственника и время от времени переводила деньги на свой электронный кошелек. А затем использовала на свои нужды. Общая сумма ущерба составила 14 700 рублей.