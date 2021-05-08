Количество жертв коронавируса в Красноярском крае увеличилось на 10 человек Фото: ИВАНОВА Диана

Количество жертв коронавируса в Красноярском крае увеличилось на 10 человек и составило 3 579 человек. Такую информацию на 14 часов 8 мая региональный озвучил оперативный штаб. Всего в крае зарегистрировано всего 71 228 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 107 случаев.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Красноярске – 46, Дивногорске – 11, Норильске – 7, по 4 – в Минусинске, Березовском, Нижнеингашской и Шушенском районах. Полную информацию о числе заболевших с распределением по территориям смотрите в сводке краевого управления Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением на дому находится 16 010 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 107 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 643 677, из них за последние сутки 2 097.

Что касается выздоровевших, за сутки их количество увеличилось на 97 и составляет всего 65 593 человека.