Красноярский авиаперевозчик открывает три новых маршрута Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания «КрасАвиа» открывает три новых маршрута, на которых из Красноярска можно будет улететь в Абакан (Хакасия), Кызыл (Тува) и Горно-Алтайск (Республика Алтай). Об этом в своем «Инстаграме» рассказал министр транспорта края Константин Димитров. Билеты уже в продаже, а летать пассажиры будут на современных АТР 72-500 и АТР 42-500. Эти самолеты недавно пополнили авиапарк компании в рамках программы реновации.

- С 14 мая по понедельникам и пятницам запускается еще одна частота Красноярск – Абакан – Красноярск. Ее ввели дополнительно, несмотря на уже существующие рейсы по вторникам, средам и четвергам, которые выполняют суда Л-410. Стоимость билета в одну сторону – от 2500 рублей, - сообщает министр.

С 18 мая стартуют прямые рейсы в Кызыл. Улететь можно по вторникам и пятницам. Частоту также запустили в дополнение к уже существующей Красноярск – Абакан – Кызыл. Стоимость билета в одну сторону – 3700 рублей.

С 23 мая на АТР-72 «КрасАвиа» начинает полеты по маршруту Красноярск – Горно-Алтайск – Красноярск. В расписании рейсы дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Цена билета в одном направлении – 4190 рублей.