В Красноярском крае наказали слишком любопытную сотрудницу школы Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта история произошла в одном из городов Красноярского края. А рассказала о ней уполномоченная по правам ребенка Ирина Мирошникова в своем ежегодном докладе. Летом прошлого года мама шестилетки занялась вопросом: в какую школу отдать ребенка учиться. Как и любой родительнице, она хотела лучшую. Навела справки, все разузнала и взвесила и, наконец, понесла пакет документов.

Однако сотрудница школы, которая записывала детей в первый класс, стала задавать маме вопросы об имущественном положении семьи: где работают родители, сколько зарабатывают, в каких условиях живут. Это очень не понравилось маме и она написала обращение детскому омбудсмену. Скажете, что здесь не так? Да все: при наличии свободных мест учебное заведение обязано принять ребенка вне зависимости от состава и материального положения семьи.

Когда в ходе проверки факты подтвердились, сотрудницу наказали в дисциплинарном порядке. Как именно не уточняется, но это может быть выговор, лишение премии или увольнение. Что касается девочки, она зачислена в школу и уже заканчивает первый класс.