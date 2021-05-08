Житель Тувы заплатил полмиллиона за несуществующий мотоцикл Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель тувинской столицы заплатил полмиллиона рублей, покупая мотоцикл через интернет. А сейчас этой историей занимаются сыщики. Ведь и мотоцикл, и продавец отказались липовыми. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканской полиции.

40-летний кызылец нашел в интернете рекламу о продаже мототехники по выгодной цене. Чтобы связаться с продавцом, ему пришлось зарегистрироваться на сайте. Завязалась переписка, мужчины договорились о сделке в 506 тысяч рублей и заключили электронный договор. И только после этого потерпевший узнал, что ему придется сделать полную предоплату. Продавец заявил: не хотите – не берите, а мотоцикл с руками оторвут, на него уже очередь.

Покупатель перевел всю сумму и стал ждать, когда же транспортная компания доставит мотоцикл его мечты. Но вскоре почуял неладное и попытался вновь связаться с продавцом, а тот перестал выходить на связь. После этого потерпевший написал заявление в полицию. Теперь ему остается ждать, когда же мошенников найдут.