Есть двойняшки и тройняшки: Красноярский краевой центр охраны материнства и детства подвел итоги за апрель

Красноярский краевой центр охраны материнства и детства подвел итоги за апрель Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой центр охраны материнства и детства подвел итоги рождаемости за апрель текущего года: в четвертом месяце здесь появились на свет 295 малышей. Причем мальчиков и на этот раз больше, чем девочек – их 159 и 136 соответственно. А еще здесь родились 14 пар двойняшек и 2 тройни. Самым маленьким малышом в апреле оказалась девочка – ее вес при рождении 450 граммов. Самым большим стал мальчик – его вес при рождении 4320 граммов.

Добавим, что в Центр направляются женщины, имеющие отклонения в ходе беременности или при развитии плода. Здесь работают высококлассные специалисты, готовые оказывать всю необходимую помощь малышам в первые минуты их жизни. В состав Центра входят Красноярская краевая детская больница, краевой перинатальный центр и краевой центр реабилитации для детей-инвалидов. С момента открытия, в учреждении родилось более 31000 детей.