Родственники двухлетней девочки, оставленной в красноярском травмпункте, установлены

Фото: "Лиза Алерт"

В Красноярске установлены родственники двухлетней Евы, оставленной в травмпункте неизвестной женщиной. Об остановке поисков семьи заявили в отряде «Лиза Алерт» и в группе волонтёров «Поиск пропавших детей».

Источник, знакомый с ситуацией в семье, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды», что у родителей найденной девочки довольно неоднозначный образ жизни, поэтому родители до сих пор не забрали ребенка.

В МВД пояснили, что сейчас малышка находится под присмотром в специализированном детском учреждении, личности ребенка и её родителей установлены, сейчас поиском родственников будет заниматься только полиция.

Напомним, что двухлетнюю Еву 6 мая оставили в травмпункте, неизвестная женщина, предположительно её мама, отвела девочку к охранникам и сказала, что вернется через несколько минут, но спустя два часа за ребенком никто не пришел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сказала охране, что скоро вернется, а сама сбежала: в травмпункте Красноярска мать бросила двухлетнюю девочку

Застенчивая улыбка и огромные карие глаза с очень взрослым взглядом. Двухлетняя девочка (возраст приблизительный – прим.ред.) с фотографии еще не поняла, что осталась одна, но уже чувствует, что вокруг творится что-то странное. Множество посторонних людей, все немного суетятся и слегка встревожены. (Подробности)