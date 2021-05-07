По Красноярску курсирует «Трамвай Победы» с музыкантами и чтецами на борту

"Трамвай Победы" Фото: ИВАНОВА Диана

По Красноярску 7 мая курсирует особый трамвай, участвующий в акции «Трамвай Победы». Зайдя туда, пассажиры погружаются в атмосферу праздника, могут узнать о Красноярске в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщают в администрации города, мероприятие сопровождается живым музыкальным сопровождением – участники молодёжного клуба авторской песни «БомБАРДировщики» исполняют песни военных лет.

Фото: ИВАНОВА Диана

- Акция «Трамвай Победы» проходит в Красноярске ежегодно в преддверии праздника Великой Победы. Мероприятие организовано представителями клуба авторской песни «БомБАРДировщики» при поддержке молодёжного центра «Новые имена» и при сотрудничестве с театральными студиями города, - рассказывают в пресс-службе мэрии.

Запуск «Трамвая Победы» стал для горожан особой традицией, напоминающей о предстоящем празднике. Такая акция проводится в рамках проекта грантового конкурса «Территория Красноярский край» при поддержке администрации Красноярска.