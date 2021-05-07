В Красноярске закрывается смотровая площадка на Николаевской сопке

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Недавно открывшуюся в Красноярске смотровую площадку на Николаевской сопке закрывают на ремонт. Об этом сообщила Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму в регионе.

- С 12 мая на две недели смотровая будет закрыта. Подрядчик в рамках гарантийных обязательств исправит все недоработки (брусчатка, георешетка, два откоса и ряд других замечаний). В эти же даты мы также проведём асфальтирование самого проблемного участка, непосредственно примыкающего к парковкам, и общее благоустройство (завоз чернозема, посев травы, посадка кустарников). Кроме того, обработаем территорию от клещей, - заявила чиновница.

Юлия отмечает, чтобы провести все необходимые работы и устранить недостатки, нужно было дождаться устойчивой теплой погоды и прогретой земли.

Напомним, что смотровая площадка открылась в конце марта и сразу создала ажиотаж среди местных жителей и гостей города. Но после посещения, красноярцы стали отмечать ряд недостатков, которые требуют серьезной доработки.