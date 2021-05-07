Рабочий совет Красноярской ГЭС компании En+ Group воссоздал более сотни фронтовых писем для мероприятия ко Дню Победы

Фото: КГЭС

На Красноярской ГЭС компании En+ Group прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. С предстоящим праздником активисты Рабочего и Молодежного советов станции поздравили дивногорских ветеранов, узника блокадного Ленинграда и тружеников тыла. Сотрудники съездили в гости к каждому из 7 пенсионеров, чтобы выразить своё уважение и вручить подарочные наборы от компании.

Фото: КГЭС

Для работников ГЭС была организована корпоративная акция «Помни меня». Рабочий совет воссоздал более сотни фронтовых писем, которые солдаты между боев писали своим родным и близким людям. Каждое письмо и георгиевскую ленту ребята, переодевшись в военную форму того времени, вручали своим коллегам.

Кроме того, весь рабочий день на станции проходила онлайн-акция «Бессмертный полк». На тв-панелях в холле беспрерывно сменяли друг друга фотографии родственников-участников Великой Отечественной войны, которыми поделились сотрудники предприятия.

- Мы считаем крайне важным не забывать подвигов тех людей, кто ценой своих жизней подарил нам свободу. Поэтому главная цель акции «Помни меня» - среди суеты и рутины повседневных дел «остановиться» и хотя бы пару минут своего времени за чтением посвятить памяти погибших. Каждое письмо, которое они получили – реалистичное, потому что мы состарили бумагу, запечатали треугольником, а содержание взяли из электронных архивов настоящих фронтовых писем. Никто не остался равнодушным, - отметил председатель Рабочего совета Красноярской ГЭС Андрей Попов.