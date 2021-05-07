Еще 10 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки

Заболеваемость продолжает держаться на том же уровне Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у еще 108 человек за сутки. Общее число зараженных в регионе перевалило за 71 тысячу и составило 71 121 человека. Темп прироста заболеваемости ковидом за сутки, по данным Роспотребнадзор края, составляет 0,2%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились и выписались из больниц еще 98 пациентов. С начала пандемии от ковида излечились 65 497 человек.

Количество летальных случаев в сутки остаётся приблизительно на одном уровне. За сутки жертвами коронавируса в Красноярском крае стали еще 10 человек. В общей сложности за все время пандемии от COVID-19 скончались 3 569 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 066 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 103 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 641 580, из них за последние сутки 3846, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.