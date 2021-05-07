Сильнейшие молодые художники Красноярского края открыли собственную выставку

Фото: Министерство культуры

В Красноярске открылась выставка сильнейших молодых художников региона «Срез». Она объединила творчество сразу 35 молодых авторов. Как рассказали в министерстве культуры, среди участников есть стажеры красноярского отделения Российской академии художеств, члены «Союза художников России» и студенты старших курсов Сибирского государственного института искусств им. Хворостовского

Как рассказывает Евгения Аблязова, куратор молодежных проектов Красноярского отделения Союза художников России, среда местного профессионального искусства ценится своим многообразием и многоликостью. В то же время есть константа, объединяющая мастеров разного возраста - высокая профессиональная планка, продиктованная принадлежностью общему корню.

- Поколение художников, родившихся в 80-90х годах прошлого века, находится сейчас на пике жизненной активности. Его представители уже сформировали «костяк» следующего поколения профессионального искусства. Сохраняя традиции, они экспериментируют, - отмечает куратор.

В выставочном зале удалось отразить образный «срез» профессионального молодежного искусства Красноярска, и очертить круг тем, важных для 25-35 летних авторов. Все работы отражают различные направления творческих поисков молодых художников - натурные изображения природы, предметного мира, образы современников.

Совсем скоро работы некоторых участников выставки, к примеру скульптуры стажера творческих мастерских РАХ Ильи Царинного, будут украшать пространство Красноярска. Ну а пока жители и гости краевой столицы могут заглянуть в зал Красноярского Союза художников и насладиться представленными экспозициями до 31 мая.