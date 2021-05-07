Более 20 000 рублей лишилась пенсионерка, доверившись лже-электрикам в Красноярском крае

Теперь мошенникам грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Березовском районе орудуют мошенники, представляющиеся монтерами из районных электрических сетей. Как рассказали в МВД, на их удочку уже попалась 80-летняя местная жительница.

К ней в дом пришли двое мужчин, представились электриками и предложили поменять ей всю проводку. Пенсионерка согласилась и подписала договор о замене на сумму 22 000 рублей. После того, как она оплатила будущую услугу, то лже-специалисты покинули квартиру жительницы Березовского района, не оставив ей своих контактных данных.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину» на неустановленную группу лиц. Теперь мошенникам грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.