В Железногорске ремонтник запер в ванной пенсионера и обчистил его квартиру

Мужчине присудили 6 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске обокрали квартиру 67-летнего местного жителя. Как сообщают в МВД, похититель не оставил там даже глюкометра – медицинского прибора для измерения сахара в крови. Одинокий пенсионер не смог сопротивляться грабителю.

Преступление произошло ночью. В квартиру к пожилому железногорцу проник 30-летний мужчина, который днем делал у него ремонт. Чтобы пенсионер не мешал переворачивать дом в поисках ценного, ремонтник просто запер мужчину в ванной. После того, как грабитель нашел банковские карты, он выпустил хозяина квартиры из заточения и потребовал назвать пин-код от найденных карт, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Пенсионер обнаружил, что с собой ремонтник унес еще 5000 рублей, сотовый телефон, жесткие диски компьютера и глюкометр. Потерпевший утром рассказал о случившемся соседке, а она уже вызвала полицию.

Когда преступника задержали, оказалось, что он далеко не в первые грабит этого пенсионера. ВО время ремонта он несколько раз покупал материалы для ремонта с банковской карты пожилого железногорца. Со счета было похищено около 70 000 рублей, затем, похитив еще одну карту, он украл 15 000 рублей.

В отношении ранее судимого железногорца было расследовано уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Кража, совершенная с банковского счета». Суд, рассмотрев материалы уголовного дела и доказательства, пришел к выводу о виновности 30-летнего железногорца в инкриминируемых деяниях и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.