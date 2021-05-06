В Красноярске почти на сутки перекроют движение на Павлова и Вокзальной Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает СГК Красноярск, с 7 мая 20:00 часов до 8 мая, 19:00 часов, будет перекрыто движение транспорта на улице Павлова до улицы Маяковского в Кировском районе краевого центра. Автомобилистам предлагают объезжать данный участок по улице Гастелло.

Энергетики будут менять ветхий трубопровод длиной 36 метров и диаметров 400 мм. Участок небольшой по размерам, но если прорвет, неприятности будут ждать жителей около 50 домов в Первомайском микрорайоне на улицах Павлова, Щербакова, Гастелло и Щорса. Проблемы могут возникнуть на стадионе «Авангард», у «Каменки» и местного детского сада.

На время ремонта будет отключено отопление. Однако горячая вода, уверяют в компании, никуда не денется. Энергетики также советуют на ночь закрыть балконы и окна, чтобы не почувствовать отключения отопления.

На Вокзальной проезд будет закрыт с 18:00 7 мая до 14:00 8 мая. Будет запрещена стоянка и остановка транспорта от Вокзальной до Деповской, 37 и от Деповской, 37 до 30 Июля, 7.

- Это связано с обеспечением безопасности во время мероприятий на площади перед Военным комиссариатом Октябрьского и Железнодорожного районов города Красноярска, - добавили в мэрии Красноярска.