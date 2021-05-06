На правобережье Красноярска спасатели вскрыли квартиру из-за трупного запаха Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает КГКУ «Спасатель», вызов поступил из многоквартирного дома на Московской, 10 в Ленинском районе Красноярска. Люди жаловались на запах разложения, который «стоял» в доме четверо суток. Сначала местные жители вызвали участкового, а затем тот обратился к спасателям.

Спасатели вскрыли квартиру, и оказалось, что жильцы не ошиблись. Внутри действительно находилось тело мужчины – одинокого местного жителя. Красноярец умер по естественным причинам, никакого криминала нет. Причину кончины пожилого мужчины установит судмедэкспертиза.

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Ситуация такова: в квартире на третьем этаже жил одинокий немолодой мужчина, 65 лет. Соседи заметили, что несколько дней не видели его, но не придали поначалу этому значения. А потом появился запах, неприятный запах, который ни с чем не спутаешь – трупный. (подробнее)