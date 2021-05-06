Жителя Хакасии убили за отказ дать закурить Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось 4 мая 2021 года в Усть-Абакане. В доме на улице Гэсовской был обнаружен труп 58-летнего мужчины, сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии. Следователи быстро вышли на подозреваемого, которым оказался 45-летний местный житель. Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Выяснилось, что погибший временно жил у подозреваемого в том самом доме на Гэсовской. 3 мая приятели решили устроить застолье. В какой-то момент хозяин дома попросил у гостя закурить, но получил отказ. Тогда разъяренный мужчина избил товарища. От полученных травм тот скончался на месте.

- Злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в пресс-службе регионального следкома.