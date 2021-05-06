Рецидивист из Красноярска украл 7,5 тысяч вольфрамовых пластин на 1 миллион рублей

Рецидивист из Красноярска украл 7,5 тысяч вольфрамов пластин на 1 миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратился представитель компании, занимающейся изготовлением запчастей и навесного оборудования для стройтехники. Он заявил, что кто-то украл производственные изделия, сообщает МВД по Красноярскому краю.

Выяснилось, что вор перелез через ограду, проник на склад и украл 7,5 тысяч вольфрамовых пластин на 1 миллион рублей и дрель. Краденное он спрятал в кустах, а затем попросил друга отвезти все в пункт приема металла. Дрель же мужчина сдал в ломбард.

Подозреваемым оказался 35-летний красноярец. Ранее он неоднократно привлекался за кражи. В этот раз в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере».

- Рассмотрев материалы данного уголовного дела Свердловский районный суд г. Красноярска назначил мужчине наказание в виде 5 лет лишения свободы, в исправительной колонии строгого режима, - добавили в пресс-служба Главка.