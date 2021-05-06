Под Красноярском мужчина три месяца обчищал пенсионера, у которого делал ремонт Фото: Мария ЛЕНЦ

История началась еще в июне 2020 года. В Железногорске ночью мужчина проник в квартиру 67-летнего мужчины, забрал 5 тысяч рублей, банковские карты и другое имущество, сообщают в МВД по Красноярскому краю.

Полицейские выяснили, что ночью хозяин квартиры услышал шум, а выйдя в коридор, увидел там мужчину, который делал у него ремонт. Тот закрыл пенсионера в ванной и принялся искать деньги в квартире. Обнаружив две банковские карты мужчина потребовал от железногорца пароли. Получив требуемое, он скрылся. Кроме карт и денег, вор забрал жесткие диски, смартфон и даже глюкометр.

Задержали подозреваемого быстро. Оказалось, что он обчищал пенсионера с марта. Мужчина дал вору карту, с которой тот покупал материалы для ремонта и другие вещи. Всего он совершил 25 покупок на 70 тысяч рублей, а после июньского ограбления снял с карты еще 15 тысяч и собирался перевести 55 тысяч на электронный кошелек, но операцию заблокировали. В отношении ремонтника завели уголовные дела по статьям «кража» и «ограбление».

- Суд, рассмотрев материалы уголовного дела и доказательства, представленные сотрудниками полиции, пришел к выводу о виновности 30-летнего железногорца в инкриминируемых деяниях и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, - добавили в Главке.