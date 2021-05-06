В Красноярском крае трое подростков разбились на сломанном мотоцикле

Фото: скрин из видео ГИБДД

ДТП произошло в Чунояре Богучанского района. 16-летний парень ехал на мотоцикле «Урал» и не уступил дорогу БМВ, у которой было преимущество. Произошло столкновение. В итоге трое ребят, среди которых водитель байка и двое пассажиров 15-ти лет, буквально вылетели из мотоцикла.

Все трое получили тяжелые травмы. Меньше всех повезло юноше, который ехал в боковом прицепе мотоцикла.

На травмах беды для юного мотогонщика не закончились. Дорожные полицейские составили против него целый список протоколов – за езду без прав, за множество неисправностей мотоцикла, с которым ездить нельзя в принципе, за отсутствие регистрации, отсутствие страховки, нарушение правил перевозки пассажиров и тд. Общая сумма штрафов – более 19 тысяч рублей.

В иномарке пострадавших нет, но и там не обошлось без штрафов. Оказывается, водитель сел за руль без прав и страхового полиса.

Также выяснилось, что родители 16-летнего мотоциклиста сами разрешили подростку взять транспортное средство. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.