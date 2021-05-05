В Красноярске осиротевшие подростки пошли на открытый конфликт с родной бабушкой Фото: Мария ЛЕНЦ

Эту историю рассказала уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова. Произошла она в прошлом году. В семью пришла беда: трагически погибла мать и сиротами остались двое детей – 17-летний сын и 16-летняя дочь. И еще остался мужчина, который много лет любил и заботился о детях, как о родных. И они отвечали ему взаимностью. Поэтому когда встал вопрос, с кем останутся дети, они выбрали отчима.

Но нет, в силу определенных обстоятельств вариант отчима-опекуна был неприемлем. Оставалась бабушка, она согласилась взять внуков под опеку. Только вот они бабушку не захотели. Сложились неприязненные отношения. Подростки хотели остаться жить в городе, в маминой квартире, где у них у каждого есть своя комната. Тогда как бабушка живет в деревне в маленьком доме. И еда, которую они готовили, им тоже не нравилась.

Ситуация накалилась, что делать? Вместе с уполномоченным по правам ребенка сели за стол переговоров бабушка, отчим, органы опеки. Как соблюсти права детей и при этом учесть их личные интересы? Ведь они уже почти взрослые, имеют свое мнение.

Вопрос решился таким образом: брат с сестрой остались жить в своей квартире, доставшейся им от мамы. Бабушка и отчим будут их контролировать до того момента, пока им не исполнится по 18 лет. Наверняка при таком раскладе отношения между бабушкой и внуками наладятся.