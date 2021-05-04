В Красноярском крае водитель сбил внезапно появившегося лося на трассе, есть пострадавшие

Фото: ГИБДД

В Красноярском крае на трассу неожиданно выскочил лось, когда там проезжала легковая машина. Как сообщают в ГИБДД, после столкновения с автомобилем животное не выжило.

Всё случилось на 264-м километре автодороги «Канск-Абан-Богучаны». Водитель «Тойоты» спокойно ехал по трасс, когда перед ним внезапно появился большой лось. Животное словно из ниоткуда появилось на пути, автолюбитель не успел затормозить, произошло серьезное столкновение.

В результате ДТП 24-летний водитель серьезно пострадал и был госпитализирован, его супруге повезло больше – ей потребовалась всего лишь разовая медицинская помощь. Сохатый, к сожалению, после аварии не выжил.

Сотрудники ДПС напоминают водителям, что по трассам нужно учитывать фактор внезапности. У лосей началась весенняя миграция, в это время повышается вероятность выхода их на дорогу, и неожиданная «встреча» с таким массивным животным может стать смертельной. Поэтому автолюбителям стоит снижать скорость, когда они проезжают вблизи леса.