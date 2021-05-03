Глава Якутии отчитался за доходы 2020 года ФОТО: правительство республики Саха (Якутия)

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отчитался за доходы 2020 года. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства накануне, 2 мая 2021 года. Напомним, в рамках действующего законодательства государственным служащим необходимо размещать сведения не только о своих доходах, расходах и имуществе, а также данные о доходах, расходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей.

Как отметил пресс- секретарь Ил Дархана Афанасий Ноев, в 2020 году доход главы региона меньше, чем в 2019 году. Сумма по официальным данным составляет 6 516 108,47 рублей. Также сократился и доход супруги Айсена Николаева Людмилы Николаевой по сравнению с 2019 годом. В 2020 году она заработала 16 639 793,29 рублей.

Отметим также, что в имущественном вопросе главы республики и его семьи изменений не было.