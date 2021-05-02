В Красноярске коммунальщики аварийно отключают холодную воду Фото: ИВАНОВА Диана

Компания «КрасКом» сообщила о внеплановом аварийном отключении холодной воды. В ночь с 3-го на 4-е мая бригада будет устранять утечку на магистральном водопроводе на улице Партизана Железняка в районе дома номер 13. Начало отключения – в 23 часа и до полного завершения работ, но не более, чем на сутки.

Будет изменена схема дорогого движения на участке Партизана Железняка в районе остановки общественного транспорта «Зенит».

В зону отключения попадают следующие улицы и дома, жителям которых необходимо сделать запас воды:

- Партизана Железняка, 1, 1а, 1б, 1е, 3в, 1з, 1ж, 1и, 1к, 1п, 1л, 2а, 2б, 3, 3а, 3а/3, 3б, 3д, 3е, 3ж, 3з, 3м, 3п, 3о, 3н, 3г, 3г, 4г, 4б, 5, 6а, 7, 8а, 9, 9а, 9б, 9г, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16а, 16, 18а, 18, 19а, 19в, 19г, 20а, 21а, 21г, 21д, 21, 24в, 22а, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 40а/1;

- Никитина, 1в, 1в/1, 1г, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 8д, 10, 12, 14, 16, 18;

- Дудинская, 2б;

- Березина, 1;

- Аэровокзальная, 1а,1г, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2к, 2и, 4а, 4в, 4, 4б, 6, 6а, 7б, 8, 8а, 8в, 8г, 8д, 8е, 8ж, 8з, 8и, 9а, 9г, 9д, 10, 12, 14, 14а, 16, 17, 19г, 22, 22г, 26, 28;

- 6-я Полярная, 2а, 2;

- 7-я Полярная, 6;

- Шахтеров, 18, 18а, 18/1;

- Взлетная, 5а, 9, 9г, 13, 15, 15а, 15д, 49д, 49/2, 55, 55а, 57, 59;

- частный сектор - Березина, 2 – 76

- 6-я Полярная, 1 - 79, 4 - 52;

- 7-я Полярная, 1 - 35, 2, 4.