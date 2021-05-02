«Учителем года – 2021» в Красноярском крае стала педагог из Сосновоборска

«Учитель года – 2021» Галина Кеосиди и министр образования края Светлана Маковская. Фото: пресс-служба правительства края

В Красноярском крае подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2021». В нем приняли участие 45 кандидатов, ставшие лучшими по итогам муниципальных этапов. А в финал вышли 20 преподавателей, которые в рамках состязаний проводили уроки для детей не из своего класса, показывали интересное внеурочное занятие, участвовали в пресс-конференции.

Наконец, комиссия огласила результаты: 9 победителей получили дипломы, серебряные значки с символикой конкурса и сертификаты на денежное поощрение в размере 60 тысяч рублей. Абсолютным победителем конкурса стала учитель английского языка из сосновоборской гимназии №1 Галина Кеосиди. На церемонии награждения министр образования края Светлана Маковская вручила победителю диплом, золотой значок с символикой конкурса и сертификат на 100 тысяч рублей.

Галина призналась, что посвятила победу своей бабушке, которая 46 лет проработала учителем, сейчас находится на пенсии и живет в Республике Адыгея. Победительнице предстоит представлять Красноярский край в финале конкурса «Учитель года России»,