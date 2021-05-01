198 протоколов за нарушение масочного режима составили рабочие группы в апреле

Ношение масок остается актуальным Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 по 30 апреля специалисты администрации Красноярска и сотрудники полиции проверяли соблюдение масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания. В ходе рейдов рабочие группы составили 198 протоколов.

Специалисты проинспектировали 1384 объекта, из них 1113 объектов торговли и 271 остановочный пункт. На 304 объектах выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 550 бесед с горожанами.

Проверки по соблюдению противовирусных мер проводятся ежедневно и будут продолжаться до снятия всех ограничений.

Напомним, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч.

ВАЖНО

Впереди майские каникулы. Роспотребнадзор России рекомендует в предстоящие нерабочие дни придерживаться трех правил: воздержаться от приема и посещения гостей, отказаться от сбора компании во время прогулок на природе, для поздравления близких и друзей пользоваться дистанционными средствами связи. Актуальным остается ношение масок, обработка рук и соблюдение социальной дистанции.