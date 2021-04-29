В Ленинском районе Красноярска снесли два павильона из-за продажи алкоголя

No_title Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается борьба с предпринимателями, незаконно торгующими алкоголем. В этот раз были демонтированы две торговые точки в Ленинском районе города. Как рассказывает администрация, на павильоны по улице Шевченко, 5г и улице Даурская, 10 неоднократно поступали жалобы от жителей соседних домов.

- На соседство со школами и детскими садами надзорные органы обращают внимание в первую очередь, поэтому собственник не просто получил штраф, но и лишился права продления договора на размещение временного сооружения. Владельцы павильонов в предоставленный срок отказались добровольно освобождать земельные участки от торговых объектов, поэтому они были демонтированы в административном порядке, - отмечают в мэрии Красноярска.

Павильоны были перевезены на специальную стоянку, где они будут находиться до тех пор, пока их владельцы не возместят затраты на демонтаж.

С начало года в Ленинском районе было снесено уже 8 торговых точек, незаконно торговавшим алкоголем.