В Красноярске на первых праздничных выходных будет дождливо, ветрено и похолодает до +9

Фото: Мария ЛЕНЦ

Начало майских праздников хорошей погодой не порадует. Как сообщают синоптики, в субботу и воскресенье будет много дождей, довольно ветрено, да и температура не будет баловать.

В субботу, 1 мая, утро будет довольно свежим – за окном ожидается всего +4 градуса. Небо будет довольно облачным, но солнышко немного порадует красноярцев.

К обеду, когда температура будет ползти вверх, поднимется небольшой ветерок до 3 м/с. В целом, гулять будет довольно комфортно: солнечно и +14.

К вечеру станет прохладнее – термометры и приложения покажут отметку в +7 градусов.

2 мая, в воскресенье, погода ухудшится. Утро начнётся с дождя, ветра до 5 м\с и низкой температуры +5 градусов.

К обеду немного прояснится, дождь закончится, а за окном будет +9 градусов.

Вечером вновь похолодание - +5, дождь и неприятный ветер до 7 м/с.

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