Железногорску добавят денег на отлов бездомных собак

Проект увеличения финансирования направлен в Законодательное Собрание края. Об этом в социальных сетях рассказал железногорский депутат Глеб Шелепов. Он считает, что положительного результата удалось добиться благодаря слаженной работе городской администрации и Совета депутатов.

В 2021 году на организацию и проведение мероприятий по отлову и содержанию бродячих собак Железногорску было выделено 1,8 млн рублей. Этой суммы хватило бы только до середины июля. Для годового контракта с подрядчиком муниципалитету не хватало еще 4,7 млн рублей. В феврале мэрия подготовила соответствующее письмо в краевое правительство. Народные избранники его поддержали.

Ситуация с бездомными собаками в Железногорске сложная. Ежедневно в управление городского хозяйства поступает 5-6 заявок. С требованием обеспечить их безопасность жители обращаются и к депутатам. Проблема неоднократно рассматривалась на комиссиях по социальным вопросам и сессиях Совета депутатов. Каждый раз обсуждения превращались в эмоциональные баталии о том, когда казнить, а когда помиловать. В одной из дискуссий принимал участие начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Михаил Кеуш. Но даже он не смог дать однозначного ответа, в каких случаях животное представляет угрозу для человека и как с ним поступать.