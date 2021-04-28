Дело сбитого журналиста федерального телеканала дошло до суда

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю и сетевой ресурс «Красноярец»

В прокуратуре Красноярского края сообщили, что обвинительное заключение по делу сбитого журналиста «России» Павла Брыкина уже передано в Центральный районный суд Красноярска.

Напомним, что 20 февраля в Красноярске на Чернышевского, 75А. Павел Брыкин хотел взять интервью местного жителя. Тот находился в автомобиле и был явно не в духе. Вместо того, чтобы поговорить с корреспондентом, мужчина сбил его, в итоге на несдержанного водителя завели уголовное дело.

Пострадавшего журналиста с травмами отправили в больницу. Вред здоровью оценен как средней степени тяжести, добавляют в прокуратуре Красноярского края.

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