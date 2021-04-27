В Красноярске сожгли машину, чтобы скрыть кражу барсетки из салона. Стоп-кадр видео

В Красноярске задержали 44-летнего местного жителя, который подозревается в двух преступлениях. Ранее мужчина проблем с законом не имел, во всяком случае, ни разу не был судим. А тут – случилось. Он уже во всем сознался, раскаялся, рассказал, как все произошло.

Возле одного из торговых центров в Центральном районе, на парковке, подозреваемый заметил в салоне отечественного ВАЗ-2106 барсетку. Машина оказалась незапертой. Мужчина забрал сумку, а чтобы скрыть кражу, оставил на сидении непотушенный окурок от сигареты. И поспешно удалился. Вскоре салон заполыхал. Но спалить улики не удалось – момент кражи попал на камеру видеонаблюдения, которая установлена на здании торгового центра и охватывает автопарковку.

Кстати, в барсетке наличности не оказалось, только документы и банковские карты. Подозреваемый сумел потратить 2 тысячи рублей, расплатившись с карты через вай-фай. Документы он выбросить не успел, к счастью для потерпевшего, иначе тому пришлось бы их восстанавливать.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, уголовное дело завели по двум статьям: «Кража» и «Повреждение чужого имущества».