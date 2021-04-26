Жительница Хакасии напоила знакомого, угнала его машину и попала в ДТП

Фото: Мария ЛЕНЦ

29-летняя жительница Хакасии напоила своего 57-летнего знакомого, а когда он уснул, то решила продолжить «банкет» у другого приятеля. И тут возник вопрос, как же туда добраться? В МВД рассказали, что женщина не придумала ничего лучше, чем угнать автомобиль спящего собутыльника - Toyota Caldina. Но, так как прав она никогда не получала, поездка была очень короткой.

После того, как девушка украла ключи от иномарки из кармана уснувшего, она села за руль и не успела даже выехать со двора – врезалась в еще одну припаркованную иномарку. Хозяин протараненного авто стал очевидцем и сразу же вызвал ГИБДД.

За совершение административного правонарушения «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», незадачливую угонщицу арестовали на 10 суток. Автомобиль, которым она управляла, помещён на штрафстоянку.

В отношении жительницы Хакасии возбудили уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Если её вина будет доказана, то ей грозит до 5 лет лишения свободы.