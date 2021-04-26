Шесть лет колонии получил пьяный водитель из Красноярского края за ДТП, в котором погибла его дочь

Мужчину также лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинском районе вынесен приговор пьяному водителю, устроившему трагическое ДТП в ноябре прошлого года. Как сообщает МВД, мужчину осудили и приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Смертельная авария произошла недалеко от села Тесь. За рулем автомобиля ВАЗ находился 42-летний мужчина. Он был сильно пьян, вдобавок не имел водительского удостоверения, которое он никогда не получал. В тот вечер автолюбитель не справился с управлением и съехал в кювет по ходу движения, машина не устояла на колесах и опрокинулась.

В тот момент в авто находилась 9-летняя дочь водителя. Она серьезно пострадала. От полученных травм девочка скончалась прямо на месте происшествия, не дожив до приезда скорой помощи.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следователи выяснили, что автомобилист был не пристегнут, а в его организме была серьезная доза алкоголя.