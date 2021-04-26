Первые прострелы в Красноярском крае появились позже, чем обычно

Фото Элинор Пэйт

В национальном парке «Шушенский бор» массово расцвели прострелы. В этом году они появились гораздо позднее обычного аж на 10 дней. Как сообщают в пресс-службе парка, это связано с холодной и затяжной весной.

- Весенний эфемероид с народным названием сон-трава в Сибири часто именуют подснежником из-за того, что появляется действительно из-под снега, становясь самым первым и потому самым желанным цветком в природе. Поэтому снаружи венчика эти цветы покрывает мягкий серебристый пушок — защитная шубка от холодов, - рассказывают специалисты из «Шушенского бора».

Прострел Турчанинова, наконец появившийся в парке, недавно получил охранный статус (EN) и внесен в региональные Красные книги Приморского края, Амурской и Кемеровской областей, Якутии и других.

В Красноярском крае популяция цветов довольна стабильна, но жителей региона просят не рвать букеты из первоцветов, которые простоят в воде не более дня, зато будут очень долго радовать в природе яркими красками и давать пищу для насекомых-опылителей в трудное для них время года, когда других нектароносов еще практически нет.