Житель Железногорска погорел на пылесосе для жены Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Железногорска решил сделать подарок своей жене. А именно новую многофункциональную модель пылесоса. Подобрал в интернете вариант, прочитал отзывы и решил приобрести. Но не в обычном магазине бытовой техники, а в интернет-магазине. Впрочем, можем предположить, почему так – при втором способе цена дешевле.

35-летний потерпевший нашел один ресурс, где нужный пылесос стоит 23 тысяч. Это на 3 тысячи меньше, чем на других сайтах. Прошел по ссылке, заполнил данные, указал адрес доставки. И через личный онлай-кабинет оплатил покупку. Деньги у него тут же были списаны. И только после этого мужчина решил поискать отзывы об интернет-магазине. Каково же было его разочарование, когда он увидел гневные посты о том, что «там сидят мошенники».

Потерпевший написал заявление в полицию, его приняли. Преступников будут искать. А населению дают совет: прежде, чем переводить куда-то деньги, убедитесь, что они уйдут по назначению, а не в карман мошенникам.