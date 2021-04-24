В Красноярске водитель-экспедитор присвоил деньги начальника Фото: Мария ЛЕНЦ

33-летний мужчина работал водителем-экспедитором в Красноярске у индивидуального предпринимателя. Осенью 2020 года мужчина решил прикарманить деньги начальника, передают в МВД по Красноярскому краю.

Оказалось, что работнику передали грузовик и банковскую карту для оплаты бензина, при этом, тратить деньги на личные нужды запретили. Однако мужчина на запрет должного внимания не обратил и снял со счета 15 тысяч рублей, израсходовав деньги на себя. Работодателю же он сообщил, что карту потерял.

Полицейские раскрыли хитрость предприимчивого водителя. Ему пришлось во всем сознаться и вернуть деньги начальнику. В отношении жителя Красноярска завели уголовное дело по статье «присвоение». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

- В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением, утвержденным Прокурором, направлены в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.