ВТБ запускает переводы через СБП в банкоматах

ВТБ первым среди российских банков запустил сервис переводов по номеру телефона с использованием Системы быстрых платежей в сети своих банкоматов. Клиенту достаточно указать номер телефона и банк получателя – деньги поступят на счет мгновенно. Услуга доступна в любом из 15,5 тысяч устройств самообслуживания ВТБ.

Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо выбрать в меню любого банкомата ВТБ раздел «Переводы по номеру телефона» и ввести номер получателя (или указать личный номер для перевода на свой счет в другой банк). Затем следует указать, с какого счета списать деньги, и ввести сумму перевода и подтвердить с помощью ПИН-кода операцию. Весь процесс займет меньше 1 минуты, а деньги поступят получателю мгновенно.

«Сервис СБП становится все более популярным для перевода средств граждан – объемы транзакций уверенно растут каждый месяц. Мы хотим сделать этот инструмент доступным во всей нашей сети, расширив функционал устройств самообслуживания. Он станет отличной альтернативой снятию наличных, а также поможет клиентам в ситуациях, когда у них нет возможности воспользоваться смартфоном», - комментирует запуск Павел Кудрявцев, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

На переводы по номеру телефона через СБП, проводимые в банкомате или мобильном приложении ВТБ Онлайн, действуют единые тарифы: все операции на сумму до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются бесплатно, комиссия на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц составляет 0,5% от суммы операции, но не более 1500 рублей.