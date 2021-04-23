Красноярцев приглашают участвовать в голосовании и выбрать скверы для благоустройства в 2022 году

Началось благоустройство на площади Свердлова Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске на площади Свердлова начались ремонтные работы. В Свердловском районе города в этом сезоне благоустраивают два пространства - площадь Якова Свердлова и сквер на Судостроительной, 127-133. Реконструкция проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

- При выборе общественных пространств для благоустройства в Свердловском районе, в первую очередь, учитывались мнения и пожелания жителей района. Они голосовали на интернет-порталах, в соцсетях, принимали активное участие в разработке проектов, участвуя в видеоконференциях. Площадь Свердлова давно требовала обновления. Здесь отдыхает очень много горожан: пенсионеры, школьники, мамы с детьми, и хотелось бы, чтобы центральная площадь района выглядела современно. После окончания работ здесь появятся зоны для активного отдыха для детей и представителей старшего поколения, также будет смонтировано освещение и установлена современная уличная мебель. Уверен, что после благоустройства площадь станет центром притяжения жителей района, - отметил Алексей Дягилев, руководитель администрации Свердловского района.

Алексей Дягилев Фото: ИВАНОВА Диана

Какие парки и скверы попадут в план ремонта на 2022 год, красноярцы смогут решить уже на следующей неделе.

Голосование по выбору городских территорий на 2022 год начнется 26 апреля Фото: ИВАНОВА Диана

- Все общественные пространства, которые сейчас делают, жители города выбрали сами. В этом году у тоже есть шанс принять участие в выборе городских территорий на 2022 год. Голосование начнется в понедельник, 26 апреля, и завершится 30 апреля, - рассказала консультант отдела по организационной работе департамента городского хозяйства Светлана Трушкова.

Жители Свердловского района могут оставить свой голос за территорию на Полтавской, 32 Фото: ИВАНОВА Диана

Например, жители Свердловского района могут оставить свой голос за сквер на Матросова, 30/1-30/2 или территорию на Полтавской, 32.

КОНКРЕТНО

Голосование по выбору общественных пространств, которые планируются к благоустройству в 2022 году, состоится 26-30 апреля на сайте 24.gorodsreda.ru. Красноярцы смогут выбрать из 15 скверов, парков и набережных те, которые необходимо благоустроить.