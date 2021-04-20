В Дивногорском гидротехникуме создадут целевые группы для лучших студентов

Михаил Хардиков с рабочим визитом в гидротехникуме им.Бочкина. Фото: пресс-служба компании

Компания En+ Group и Красноярская ГЭС сформируют в Дивногорском гидроэнергетическом техникуме им. А.Е. Бочкина специальные целевые группы для обучения талантливых студентов по специальностям «Гидроэлектроэнергетические установки» и «Электрические станции, сети и системы».

Среди учащихся уже ищут кандидатов на заключение целевых договоров. Первые профориентационные встречи со студентами состоялись в марте и начале апреля. На них второму и третьему курсам рассказали об условиях участия в целевой программе по специальностям «Гидроэнергетические установки» и «Электрические станции, сети и системы».

Красноярская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

- Одна из наших основных задач – чтобы выпускники были конкурентоспособными на рынке труда и, завершив обучение, устраивались работать по своему профилю. Студенты должны не только теорию изучать, но и обладать практическими навыками, а для этого нужна современная материально-техническая база, - рассказывает заместитель директора гидротехникума по учебно-производственной работе Елена Казанцева. – Мы рады сотрудничеству с компанией En+ Group и Красноярской ГЭС, благодаря им сможем усовершенствовать базу. Кадры по специальности «гидроэлектроэнергетические установки» готовит только наш техникум и еще Невинномысский энергетический техникум. На целевое обучение прошел серьезный отбор, не каждого студента берем, а только тех, у кого сильная мотивация на обучение. Компания планирует сделать на базе техникума учебный полигон – оборудуют мини-подстанцию, только без подключения, где студенты смогут изучать все на практике. На мой взгляд, такое взаимодействие бизнеса и учебных заведений должно быть постоянным, долгосрочным.

Компания En+ активно сотрудничает с ведущими учебными заведениями и научными центрами в разных городах и регионах России по вопросам подготовки квалифицированных кадров для энергетической отрасли. Такой подход в компании заложил ее основатель, промышленник и общественный деятель Олег Дерипаска. Образовательные программы En+ Group успешно реализуются в школах, средних специальных учебных учреждениях и вузах.

- Мы заинтересованы в высоком профессиональном уровне выпускников техникума, которые, как мы надеемся, в ближайшем будущем придут работать на наши предприятия. Сейчас очень важно общими усилиями не просто сохранить, но и развивать учебную программу по специальности «гидроэлектроэнергетические установки», – считает руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить современную материально-техническую базу техникума для качественной практической подготовки учащихся. Будем активно взаимодействовать с техникумом по этим вопросам.