«Здоровская» встреча: в Красноярске семьи с приёмными детьми побывали в научном клубе СФУ

Насмотрелись чудес и попробовали себя в роли волшебников! Фото: Мария ЛЕНЦ

«Клуб выходного дня» создан для тех семей, которые сумели стать родными для чужих детей с трудной судьбой. Клуб помогает им организовать досуг и нестандартно провести выходной день всем вместе. Главная тема «Клуба выходного дня» каждый год разная. В этом году она посвящена Году науки и технологий в России. И участники Клуба убедятся, что наука – это увлекательно, увидят возможности для научно-популярных и образовательных занятий в нашем городе. Выбор мест неслучаен, они все работают со школьниками.

Первая встреча «Клуба выходного дня» прошла в детском технопарке «Кванториум», вторая – в научно-познавательном центре на Восточном входе в национальный парк «Красноярские Столбы».

А в минувшие выходные 11 приемных семей собрались в Детском научном клубе Сибирского федерального университета. Он открылся совсем недавно, еще не все в Красноярске о нем знают, в частности, все наши участники «Клуба выходного дня» пришли сюда впервые!

Сначала они просто смотрели, как зажечь на столе вулкан, управлять огнем, замораживать и размораживать воздушные шары, а потом сами включились в процесс. Намешали в подарок себе и друзьям разноцветных лизунов-слаймов и приготовили мороженое, которым угостились сами и угостили родителей!

Завершили встречу подарки, шумное чаепитие и фотосессия с необычными предметами и механизмами детского научного клуба.

Если после встречи дети называют ее «здоровской», значит, все получилось! Вот несколько отзывов: «Было интересно и познавательно не только детям, но и взрослым», «Ушли с массой впечатлений», «Спасибо за такой замечательный день», «Ребенок счастлив!».

Следующий выход «Клуба выходного дня» - в обсерваторию СибГУ им. М.Ф. Решетнева, об этом мы расскажем через неделю, 26 апреля.

Организаторы «Клуба выходного дня» для приемных семей: золотодобывающая компания «Полюс», «Комсомольская правда» и Центр развития семейных форм воспитания Красноярского края.

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