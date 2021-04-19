Школьников Кодинска научили создавать модели на 3D-принтере

Создать действующую модель можно при помощи компьютера, 3D-принтера и таланта. Фото: пресс-служба компании

В Кодинске в Центре дополнительного образования детей прошел курс лекций и практических занятий по аддитивным технологиям. 3D-принтинг – метод послойного синтеза объекта с помощью компьютерных 3D-технологий, его результатом становится изготовление модели или полноценного изделия.

Занятия для школьников 3-10 классов, обучающихся в ЦДОД по программам «инженерный дизайн» и «прототипирование», провел преподаватель Красноярского техникума промышленного сервиса Денис Воронов.

Средства на организацию углубленного изучения новейших программ и методик выделены АО «Богучанская ГЭС» в рамках проекта «Наследники Леонардо».

В курсе 3D-технологий ученики проектируют деталь и проходят полный цикл создания изделия: от разработки чертежа до воплощения детали в материале. Использование 3D-принтеров помогает школьникам научиться решению задач, используя нетривиальные методы, и дает представление о том, что любые параметры и свойства изделия можно изменить в соответствии с задачей.

Предварительно все участники программы зарегистрировались на онлайн-платформе и прошли теоретическую часть курса. Денис Воронов продемонстрировал школьникам лучшие готовые работы, с которыми студенты колледжа участвовали в конкурсах и занимали призовые места.

В течение трех дней 18 школьников прослушали курс лекций по черчению в специализированных программах, научились переводить чертежи в специальные коды для печати на 3D-принтерах, выбирать материал (пластик) в соответствии с заданными качествами изделия и обслуживать принтер после работы. Большинство из участников курса справились с заданиями и получили в конце занятий готовое изделие по своему чертежу.

Добавим, что 3D-принтер для кодинского Центра дополнительного образования куплен на средства ПАО «РусГидро» в 2017 году, занятия начались в 2018 году и уже через год учащиеся смогли продемонстрировать приобретенные навыки на конкурсе научных проектов «Наследники Леонардо». Самый младший участник конкурса подготовил «Макет ветрогенератора» и самостоятельно изготовил все детали на 3D-принтере. Авторы проекта «Макет Богучанской ГЭС» по фотографиям и описаниям создали достоверный макет станции, включающий бетонную плотину с двумя водосбросами, машинный зал, служебно-производственный корпус и зал гидроприводов.