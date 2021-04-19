В ВТБ Онлайн появилась темная тема

ВТБ запускает темную тему в мобильном банке ВТБ Онлайн на платформах iOS и Android — она экономит заряд батареи и может облегчить восприятие текста при слабом освещении.

«При запуске нового ВТБ Онлайн мы дали возможность пользователям настроить интерфейс приложения под свои задачи. Вы можете самостоятельно определить, как будет выглядеть главный экран приложения, как будут отображаться карты и счета, изменить порядок расположения разделов или вовсе скрывать ненужные. Сейчас мы добавили возможность выбрать тему оформления приложения — светлую или темную. Она экономит расход батареи, облегчает работу при слабом освещении и повышает продуктивность, также с ней легче работать людям с нарушениями зрения», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По умолчанию в мобильном банке ВТБ установлен светлый фон. Чтобы поменять его, необходимо в профиле пользователя на главном экране выбрать «Настройки», затем — «Выбрать тему».

Кроме того, теперь в ВТБ Онлайн можно настраивать вид иконки приложения — клиенты смогут выбрать один из девяти понравившихся вариантов. Сама иконка стала интерактивной: при нажатии на нее с главного экрана смартфона можно быстро перевести и запросить деньги, оплатить сотовый или счета по QR-коду.

ВТБ запустил новый мобильный банк в ноябре. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза.