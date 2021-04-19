Еще 119 человек заразились коронавирусом в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» в Красноярском крае подтвердился еще у 119 человек. В общей сложности ковидом в регионе заболел 69 071 человек. Темп прироста заболеваемости за сутки, по данным краевого Роспотребнадзора, 0,2%.

Число выздоровевших за сутки вновь достигло трехзначного числа. За сутки в крае от коронавируса излечились еще 100 человек. За все время выздоровели и выписались из больниц 63 735 пациентов.

Немного уменьшилось количество летальных случаев. За сутки жертвами COVID-19 стали еще 11 человек. С начала пандемии от ковида скончались 3 382 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 591 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 176 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 585 829, из них за последние сутки 1 877, - добавили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.